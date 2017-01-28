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В ООН закликали Трампа надалі приймати біженців

В Організації говорять, що США можуть отримати подвійну вигоду
Управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців і Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликали адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа продовжувати надавати притулок біженцям.
В ООН закликали Трампа надалі приймати біженців Фото: 112.ua

Таким чином в організації відреагували на рішення Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву двох структурних підрозділів ООН.

У заяві підкреслюється, що програма переселення США є надзвичайно важливою і повинна бути продовжена.

"Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - йдеться в документі.

В ООН акцентують увагу на тому, що, надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: "по-перше, рятують людей, які є найбільш уразливими в світі, і, по-друге, дають їм можливість збагатити свої нові товариства".

В Управлінні ООН у справах біженців та МОМ висловлюють сподівання, що США і надалі будуть грати сильну лідерську роль і продовжувати давню традицію захисту тих, хто біжить від конфліктів і переслідування".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

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28 01 2017 17:55
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