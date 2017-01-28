В ООН закликали Трампа надалі приймати біженців
Таким чином в організації відреагували на рішення Трампа призупинити дію програми США з прийому біженців, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву двох структурних підрозділів ООН.
У заяві підкреслюється, що програма переселення США є надзвичайно важливою і повинна бути продовжена.
"Потреби біженців та мігрантів в усьому світі ще не були настільки гострими, і програма переселення США є однією з найважливіших у світі", - йдеться в документі.
В ООН акцентують увагу на тому, що, надаючи біженцям притулок, США отримують подвійну вигоду: "по-перше, рятують людей, які є найбільш уразливими в світі, і, по-друге, дають їм можливість збагатити свої нові товариства".
В Управлінні ООН у справах біженців та МОМ висловлюють сподівання, що США і надалі будуть грати сильну лідерську роль і продовжувати давню традицію захисту тих, хто біжить від конфліктів і переслідування".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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