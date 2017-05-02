В ООН засудили Україну за невиплату пенсій жителям окупованих територій
"Зазвичай я уряд не обговорюю, бо вважаю, що краще й ефективніше працювати з ним безпосередньо. Але ми, зокрема, дуже серйозно стурбовані й неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплат і пенсій. У деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не кажучи вже про міжнародні. І ми наполягаємо, що всі громадяни мають право на соцвиплати, незалежно від того, де вони живуть, є пенсіонерами чи ВПО", - заявив координатор систем ООН в Україні Ніл Вокер в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
За його словами, в організації є конкретні приклади недопрацювань української влади в гуманітарній сфері.
Вокер також зазначив, що сьогодні міжнародна спільнота стурбована позицією Мінсоцполітики України щодо соціальних виплат та пенсій.
Крім того, він повідомив, що плани гуманітарного реагування ООН для України на 2015 та 2016 роки передбачали залучення близько 300 млн доларів на рік, однак залучити вдалося лише 200 та 100 млн доларів відповідно.
За його словами, недофінансування програм пов'язано з жорсткою глобальною конкуренцією за гуманітарну допомогу та зменшенням масштабу бойових дій в Донбасі.
Нагадамо, зараз зупинені всі види фінансових операцій в населених пунктах, які не контролюються українською владою.
Пенсії громадянам України, які залишилися на непідконтрольній Україні території, будуть виплачені після їх звільнення.
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