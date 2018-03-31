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В ООН затвердили нові масштабні санкції проти КНДР

Санкції спрямовані на те, щоб запобігти незаконній морській контрабанді, мета якої - постачання нафти та вугілля в КНДР
Комітет Ради Безпеки ООН щодо КНДР схвалив нові масштабні санкції відносно ряду компаній Північної Кореї.
В ООН затвердили нові масштабні санкції проти КНДР Фото: NK News

"Сьогодні Місія США в ООН заручилася підтримкою Ради Безпеки щодо найбільшого в історії пакету санкцій ООН щодо Північної Кореї", - заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Повідомляється, що Комітет Ради Безпеки ООН одноголосно схвалив санкції щодо 49 компаній та фізичних осіб. Йдеться про 21 судноплавну компанію, одну особу та 27 кораблів.

Зазначається, що санкції спрямовані на те, щоб запобігти незаконній морській контрабанді, мета якої - постачання нафти та вугілля в КНДР.

"Затвердження цього історичного пакета санкцій є явною ознакою того, що міжнародна спільнота єдина в зусиллях з продовження максимального тиску на північнокорейський режим", - заявила Гейлі.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

У республіці засудили нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

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