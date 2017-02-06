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В Опоблоці заявляють, що в Королевської діагностували опік ока та часткову втрату зору, - ВІДЕО

Про це заявила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш
Нардеп Наталія Королевська в результаті сьогоднішнього інциденту в Одесі дістала опік ока та часткову втрату зору.
В Опоблоці заявляють, що в Королевської діагностували опік ока та часткову втрату зору, - ВІДЕО Наталя Королевська. Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa

"У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору", - написала депутат у Facebook депутат Одеської облради від "Опозиційного блоку" Ірина Ковалиш.

Нагадаємо, що народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2-го червня облили зеленкою в Одесі.

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02 06 2017 20:58
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