ПОЛІТИКА НОВИНИНардеп Наталія Королевська в результаті сьогоднішнього інциденту в Одесі дістала опік ока та часткову втрату зору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Опоблоці заявляють, що в Королевської діагностували опік ока та часткову втрату зору, - ВІДЕО
Про це заявила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш
Наталя Королевська. Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa
"У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору", - написала депутат у Facebook депутат Одеської облради від "Опозиційного блоку" Ірина Ковалиш.
Нагадаємо, що народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2-го червня облили зеленкою в Одесі.
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02 06 2017 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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