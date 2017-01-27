В "Опоблоці" вимагають відставки В'ятровича через посягання на День Перемоги

"Опозиційний блок" підкреслює, що суспільство не повинно утримувати діячів, які за гроші платників податків глумляться над національною пам'яттю, історією українських сімей і гідністю українських громадян

В "Опозиційному блоці" вимагають відставки директора Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича у зв'язку з його недавньою ініціативою про скасування святкування 1 та 9 травня, а також 8 березня.

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Остання ініціатива влади - скасувати святкування 1 та 9 травня, 8 березня, як і інші заяви і дії, спрямовані не на збереження, а на стирання історичної пам'яті наших громадян. Ми вимагаємо від СБУ провести перевірку діяльності УІНП, що веде до розколу країни і загрожує її національній безпеці", - відзначили в "Опоблоці".

У партії підкреслили, що вимогу скасувати святкування Дня Перемоги є дискредитацією найкращих сторінок історії України. "За Перемогу заплачено мільйони життів наших батьків і дідів, тільки завдяки їй сьогодні існує Україна", - йдеться в заяві.

Керівництво УІНП, вважають в "Опозиційному блоці", перетворило свою установу на інститут національного "безпам'ятства".

"Вони доходять до абсурду, намагаючись викреслити з історії українського народу цілі сторінки, пов'язані з народними перемогами, соціальними і суспільними досягненнями. Вони ставлять під сумнів повагу до прав жінок. Вони намагаються заборонити українським трудящим їхнє соціальне свято", - йдеться в заяві партії.

"Опозиційний блок" підкреслює, що суспільство не повинно утримувати діячів, які за гроші платників податків глумляться над національною пам'яттю, історією українських сімей і гідністю українських громадян. У зв'язку з цим, наголошується в заяві, спроби розколоти країну і розділити суспільство ініціативами, подібними до скасування Дня Перемоги або останньої редакції закону про мови, повинні бути припинені.

Нагадаємо, Інститут національної пам'яті підготував законопроект, у якому пропонує скасувати в Україні державні свята 8 березня і 1 травня. Крім того, директор Інституту зазначив, що поступово акцент потрібно переводити з 9 на 8 травня.