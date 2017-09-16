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В ОРДЛО заявляють, що без їхньої згоди миротворців на Донбасі не буде

На думку представника "ДНР", миротворців "необхідно розміщувати там, де є небезпека", а "на території "ДНР" ситуація спокійна"
В ОРДЛО заявляють, що питання про розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН має вирішуватися лише за участю представників "ДНР" та "ЛНР".
В ОРДЛО заявляють, що без їхньої згоди миротворців на Донбасі не буде Фото: twitter.com/OSCE_SMM

Про це заявив один з ватажків бойовиків ОРДО Денис Пушилін, пише "РИА Новости".

Пушилін заявив, що для введення миротворців необхідна згода "усіх сторін конфлікту", зокрема України, "ДНР" та "ЛНР".

"Без нашої позиції введення контингенту буде недоцільним", – заявив Пушилін. 

Він додав, що миротворців "необхідно розміщувати там, де є небезпека, зокрема для співробітників ОБСЄ".

"На території "ДНР" ситуація спокійна, як і на кордоні з Росією", – запевняє ватажок бойовиків ОРДО.

Нагадаємо, Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН про створення озброєної стрілецькою зброєю місії для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період в шість місяців.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки.

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16 09 2017 23:20
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