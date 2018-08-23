В ОРДО погрожують провести ще один "референдум"

За словами Пушиліна, в Україні "натякають", що закон про особливий статус Донбасу може бути не продовжений у жовтні

Так званий "голова Народної ради ДНР" Денис Пушилін заявляє, що в ОРДО може бути проведений ще один "референдум".

"Це буде означати відмову Києва від Мінських угод, а значить, від перспективи вибудувати між Києвом і Донбасом договірні відносини, відновити торговельні зв'язки та інше. Тобто стане остаточно ясно, що ніякої інтеграції не буде і треба якомога швидше добудовувати нашу незалежність і зміцнювати суверенну державність", - сказав він в коментарі російському агентству ТАСС, повідомляє "Українська правда".

За словами представника окупаційної адміністрації ОРДО, "тоді потрібно буде провести вибори глави і Народної ради" псевдореспубліки.

"І не тільки. Потрібно буде провести і муніципальні вибори. Вони досі відкладалися, оскільки підпадали під Мінські угоди. Але якщо Київ із цих угод вийде, то проведемо їх самі", - заявив Пушилін.

"Також знадобиться всенародний референдум із більш чітким питанням, ніж у 2014 році. Наприклад: "Ви за те, щоб Донецька народна республіка була незалежною суверенною державою?", - додав він.

Пушилін вважає, що "це було б на краще".

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі. За словами одного із співрозмовників, Трамп попросив Путіна не обговорювати ідею референдуму на прес-конференції після саміту, щоб дати президенту США час обміркувати цю ідею.

