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В останній день літа в Україні вимкнуть аналогове телебачення

31 серпня Україна вимикає аналогову технологію передачі телесигналу
31 серпня майже на всій території України припиняється аналогове телевізійне мовлення.
В останній день літа в Україні вимкнуть аналогове телебачення Фото: detector.media

Про це в неділю, 26 серпня, нагадує Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Як стверджують у відомстві, його представники в областях разом із працівниками облдержадміністрацій проводять велику роз'яснювальну роботу для населення, на місцевому рівні працюють call-центри, теле- і радіоканали розповідають телеглядачам про цю загальнодержавну подію й розміщують у своєму ефірі відповідну інформацію.

Раніше регуляторний орган звернувся до дистриб'юторів найбільших торгових марок, які постачають на український ринок перетворювачі цифрового сигналу, аби вони максимально забезпечили торгові мережі необхідним обладнанням.

"Дрібні постачальники цифрового обладнання в усіх регіонах країни також поінформовані про ситуацію на вітчизняному ринку. Таким чином, роздрібні мережі максимально забезпечують наявність тюнерів і телевізорів різних цінових категорій – від найдорожчих до найдешевших, аби задовольнити попит населення на необхідне оснащення для прийому цифрового телевізійного сигналу", – повідомляють у Нацраді.

Зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України стосовно термінів використання аналогової технології телевізійного мовлення Кабінет міністрів зробив постановою № 509 від 13 червня 2018 року. Нацрада запропонувала Кабміну зберегти аналогове мовлення на територіях із особливим режимом мовлення, на прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора, для суспільного мовника (НСТУ) та місцевих компаній, які не мають цифрових ліцензій. Уряд врахував пропозицію про збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення і 18 липня вніс зміни до постанови.

"Інші пропозиції також мають бути враховані найближчим часом", – зазначили в Нацраді.

Нагадаємо, перехід на цифрову технологію передачі сигналу Україна здійснює відповідно до зобов'язань, передбачених Регіональною угодою "Женева-2006". У ніч з 31 липня на 1 серпня Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення вже вимкнув аналоговий сигнал 13 телеканалів у Києві та 14 телеканалів у Кіровоградській області.

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26 08 2018 21:57
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