В останню добу лютого ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 500 вибухів
Про це йдеться у звіті організації від 1 березня.
"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, близько 500 вибухів проти орієнтовно 620)", - повідомили спостерігачі.
"Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - підкреслили в ОБСЄ.
Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг розкритикував недавнє відновлення контролю Збройними силами України населених пунктів у так званій "сірій зоні" на Донбасі. За його словами, зближення позицій противників призводить до ескалації на Донбасі.
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