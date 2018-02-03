В останню добу лютого ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 500 вибухів

Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від Світлодарська

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі у період з 19:30 27 лютого до 19:30 28 лютого зафіксувала 503 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 1 березня.

"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, серед іншого, близько 500 вибухів проти орієнтовно 620)", - повідомили спостерігачі.

"Майже 80% вибухів зафіксовано на південний схід від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - підкреслили в ОБСЄ.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг розкритикував недавнє відновлення контролю Збройними силами України населених пунктів у так званій "сірій зоні" на Донбасі. За його словами, зближення позицій противників призводить до ескалації на Донбасі.