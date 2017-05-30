В "Парку Київська Русь" відсвяткують Зелені свята за древніми обрядами

3-5 червня 2017 року у "Парку Київська Русь", що на Київщині, зелені свята – Трійцю – відзначать за древніми традиціями

І кожен, хто побуває у Парку в ці дні, зможе відчути справжній дух свята, єднання з природою, осягне мудрість предків. А більш того, ще й візьме участь у інтерактивах та розіграшах, насолодиться програмою від кінно-трюкового театру й на власні очі побачить стародавнє місто Київ Х ст.

Трійця – одне з головних християнських свят. Але багато традицій це свято зберегло ще з прадавніх дохристиянських часів. Трійцю називають зеленими святами або літніми святками. Вона символізує початок літніх польових робіт. І звичаї, що входять до циклу зелених святок, тривають від цього дня аж до свята Купала.

Одразу за воротами вас зустрінуть хлібом-сіллю, а також запропонують узяти зелені трави для прикрашання міста. На вулиці ви побачите великий віз, повний різних трав і квітів, з яких можна буде сплести собі вінок. В давнину вінки виступали оберегами від злих сил і усякого лиха, на зелені свята їх одягали як жінки, так і чоловіки. Кожен бажаючий зможе взяти участь у майстер-класі з плетіння вінків та потім продемонструвати його під час конкурсу на кращий вінок.

А на великому ристалищі Древнього Києва у "Парку Київська Русь" розпочнеться святкова програма, у якій гості Парку зможуть узяти безпосередню участь. Так усіх бажаючих запросять сплести зелений коридор із гілочок берези, узяти участь у обряді кумування, а потім долучать до великого дружного хороводу.

Гості Древнього Києва у "Парку Київська Русь" стануть свідками видовищного "Свято-Троїцького вертепу старослов’янською мовою".

Театралізована програма на свята Трійці включатиме в себе також древні легенди, кінно-трюкові номери, показові рукопашні бої і презентацію коней історичних порід з Княжої Конюшні. Чимало цікавих ігор та змагань підготували жителі Древнього Києва для гостей. А на пляжі Лісового озера кожен матиме змогу відпочити та навіть покупатись.

Гості стародавнього міста зможуть влаштувати пікнік з шашликами в альтанках чи біля озера.

На території працюватиме середньовічний тир, де кожен зможе постріляти з лука та покидати списи і ножі. Можна буде покататися верхи на породистих конях або в екіпажі, зробити пам'ятну монету на княжому монетному дворі, виготовити сувенір своїми руками на майстер-класах з народних ремесел або купити готовий в магазині або на вулиці майстрів.

Почуття адреналіну гостям забезпечить захоплюючий канатний спуск "Політайло", на якому кожен зможе не тільки спуститися з висоти, але і пролетіти над озером. Серед гостей також будуть розіграні призи від Древнього Києва.

І звичайно, ви зможете скуштувати смачних страв від княжих кухарів у корчмі "Веселий варяг" і в точках харчування під відкритим небом. І навіть залишитися на ночівлю в будинку готельного типу "4 кімнати", який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва або в унікальних кімнатах середньовічного антуражу, в хостелі або кемпінгу.

Приїжджайте на Трійцю у "Парк Київська Русь" з родиною та друзями! Відсвяткуйте зелені свята по-княжому!

Древній Київ відкривається о 10:00, початок програми о 13:30. Квитки на святкування Трійці коштують 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі відповідно до розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com