В ПАРЄ вимагають внести зміни до українського закону про освіту

За схвалення документу із внесеними в нього правками проголосували 82 депутати, проти – 11, 17 утрималися

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів.

За схвалення документу із внесеними в нього правками проголосували 82 депутати, проти – 11, 17 утрималися.

Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин. Асамблея також звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеціанської комісії, а також внести відповідні зміни до закону про освіту. Між тим, в ПАРЄ (всупереч позиції доповідача, естонця Андреаса Херкеля) констатували, що вже зараз, до ухвалення висновку Венеціанки, є "низка юридичних питань до закону", повідомляє "Європейська правда".

За наслідками дебатів було схвалено більшу частину пропозицій румунських та угорських депутатів.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт буде вимагати ввести санкції проти України, якщо новий закон про освіту не буде відкликаний.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

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5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою