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В Парижі біля військового представництва Йорданії вибухнув мотоцикл

В результаті інциденту ніхто не постраждав
Сьогодні поблизу представництва військової місії Йорданії в Парижі вибухнув мотоцикл.
В Парижі біля військового представництва Йорданії вибухнув мотоцикл Фото: AFP Photo / Francois Guillot

За даними представника міністерства закордонних справ Йорданії, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Франції наразі не можуть з'ясувати причин цієї події, хоча у МЗС Йорданії вважають, що вибух не було спрямовано проти представництва. 

Нагадаємо, 1 жовтня у Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна. Через що постраждали 27 вболівальників.

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04 10 2017 12:05
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