CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні поблизу представництва військової місії Йорданії в Парижі вибухнув мотоцикл.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Парижі біля військового представництва Йорданії вибухнув мотоцикл
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: AFP Photo / Francois Guillot
За даними представника міністерства закордонних справ Йорданії, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання Reuters.
У Міністерстві закордонних справ Франції наразі не можуть з'ясувати причин цієї події, хоча у МЗС Йорданії вважають, що вибух не було спрямовано проти представництва.
Нагадаємо, 1 жовтня у Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна. Через що постраждали 27 вболівальників.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2017 12:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа