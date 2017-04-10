В Парижі біля військового представництва Йорданії вибухнув мотоцикл

Сьогодні поблизу представництва військової місії Йорданії в Парижі вибухнув мотоцикл.

За даними представника міністерства закордонних справ Йорданії, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Франції наразі не можуть з'ясувати причин цієї події, хоча у МЗС Йорданії вважають, що вибух не було спрямовано проти представництва.

Нагадаємо, 1 жовтня у Франції під час матчу чемпіонату Франції між "Амьеном" і "Ліллем" на стадіоні обрушилася трибуна. Через що постраждали 27 вболівальників.