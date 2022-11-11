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В Пентагоні повідомили, як проходитиме Рамштайн-7

Зустріч проводитиметься віртуально, і дозволить Ллойду Остіну та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету.
В Пентагоні повідомили, як проходитиме Рамштайн-7 Глава Пентагону США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у віртуальному режимі.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить Остіну та міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", – сказала вона.

Ukraine Defence Contact Group або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) – це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

Як стало відомо, за підсумками зустрічі Рамштайн-6 Україна отримає від Німеччини системи ППО IRIS-T, від США – системи ППО NASAMS, від Франції – системи ППО Crotale, від Іспанії – ППО HAWK, від Британії та Нідерландів – ракети для ППО і ПРО, від Польщі – "радянські комплекси ППО".

 
 

 

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11 11 2022 08:22
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