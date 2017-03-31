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В Південній Кореї арештували колишнього президента

Пак Кин Хе підозрюється в причетності до корупційних схем
Суд Південної Кореї видав ордер на арешт відправленого у відставку президента країни Пак Кин Хе, яка підозрюється в причетності до корупційних схем.
В Південній Кореї арештували колишнього президента Фото: ria.ru

Пак можуть заарештувати на строк до 20 днів на час розслідування справи про корупцію та зловживання президентською владою, повідомляє Reuters.

Південнокорейське видання Yonhap повідомляє, що Пак Кин Хе затримали одразу ж після того, як суд видав ордер на її арешт.

Нагадаємо, що 10 березня Конституційний суд Південної Кореї виніс ствердний вердикт у справі про імпічмент президента Пак Кин Хе. Вона визнана винною в тому, що порушила закон, дозволяючи своїй близькій подрузі Цой Сун Сіль втручатися в державні справи.

За даними слідства, президенту і її подрузі вдалося отримати від компанії Samsung майже 120 мільйонів доларів хабара. Слідство вважає, що Пак Кин Хе зловживала повноваженнями, діяла в інтересах віце-президента і фактичного глави корпорації Samsung Лі Чже Ена.

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