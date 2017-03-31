В Південній Кореї арештували колишнього президента

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт відправленого у відставку президента країни Пак Кин Хе, яка підозрюється в причетності до корупційних схем.

Пак можуть заарештувати на строк до 20 днів на час розслідування справи про корупцію та зловживання президентською владою, повідомляє Reuters.

Південнокорейське видання Yonhap повідомляє, що Пак Кин Хе затримали одразу ж після того, як суд видав ордер на її арешт.

Нагадаємо, що 10 березня Конституційний суд Південної Кореї виніс ствердний вердикт у справі про імпічмент президента Пак Кин Хе. Вона визнана винною в тому, що порушила закон, дозволяючи своїй близькій подрузі Цой Сун Сіль втручатися в державні справи.

За даними слідства, президенту і її подрузі вдалося отримати від компанії Samsung майже 120 мільйонів доларів хабара. Слідство вважає, що Пак Кин Хе зловживала повноваженнями, діяла в інтересах віце-президента і фактичного глави корпорації Samsung Лі Чже Ена.