В Північній Кореї розробили свій iPad

У пристрої є HDMI-роз'єм, можливість підключення клавіатури і виходу в мережу - не дивлячись на те, що доступу в Інтернет у більшості жителів Північної Кореї немає

Виробник техніки і електроніки Ryonghung з Північної Кореї презентував портативний пристрій, призначений для компенсації відсутності у продажу планшетів від світових брендів. Новинка називається iPad.

У планшеті з КНДР встановлено 4-х ядерний процесор з тактовою частотою 1,2 ГГц, одним гігабайтом оперативної та 8 гігабайтами вбудованої пам'яті. У пристрої є HDMI-роз'єм, можливість підключення клавіатури і виходу в мережу - не дивлячись на те, що доступу в Інтернет у більшості жителів Північної Кореї немає, повідомляє Gizmodo.

Під керуванням якої операційної системи працює iPad, не ясно. У ньому встановлено близько 40 додатків, розробники анонсують можливість роботи з різними документами, джерелами цифрової інформації.

Нагадаємо, у січні минулого року у КНДР заявили, що винайшли алкоголь, який не викликає похмілля.