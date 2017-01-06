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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Північній Кореї розробили свій iPad

У пристрої є HDMI-роз'єм, можливість підключення клавіатури і виходу в мережу - не дивлячись на те, що доступу в Інтернет у більшості жителів Північної Кореї немає
Виробник техніки і електроніки Ryonghung з Північної Кореї презентував портативний пристрій, призначений для компенсації відсутності у продажу планшетів від світових брендів. Новинка називається iPad.
В Північній Кореї розробили свій iPad Фото: NK News

У планшеті з КНДР встановлено 4-х ядерний процесор з тактовою частотою 1,2 ГГц, одним гігабайтом оперативної та 8 гігабайтами вбудованої пам'яті. У пристрої є HDMI-роз'єм, можливість підключення клавіатури і виходу в мережу - не дивлячись на те, що доступу в Інтернет у більшості жителів Північної Кореї немає, повідомляє Gizmodo.

Під керуванням якої операційної системи працює iPad, не ясно. У ньому встановлено близько 40 додатків, розробники анонсують можливість роботи з різними документами, джерелами цифрової інформації.

Нагадаємо, у січні минулого року у КНДР заявили, що винайшли алкоголь, який не викликає похмілля.

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01 06 2017 15:49
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