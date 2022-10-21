CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія має намір до кінця 2022 року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В плани росії входить крадіжка в України майже 1,8 мільйона тонн зерна до кінця року – NDR
Фото: Росіяни вивозять українське зерно через Маріуполь (скриншот із відео)
Про це пише NDR із посиланням на російські документи, які опинилися в розпорядженні журналістів, а також з оцінки трафіку і супутникових знімків.
За інформацією видання, від 24 лютого з порту Севастополя в окупованому Криму вийшли приблизно 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість із них прямували до Сирії, росії чи Туреччини.
До кінця року із Севастополя заплановано ще майже 40 поставок. Якщо окупанти реалізують свої плани, росія може отримати від нелегального експорту приблизно $600 мільйонів.
Нагадаємо, що росія погрожує розірвати "зернову угоду".
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21 10 2022 20:41 МЕДІА
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