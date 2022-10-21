В плани росії входить крадіжка в України майже 1,8 мільйона тонн зерна до кінця року – NDR

Росія має намір до кінця 2022 року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.

Про це пише NDR із посиланням на російські документи, які опинилися в розпорядженні журналістів, а також з оцінки трафіку і супутникових знімків.

За інформацією видання, від 24 лютого з порту Севастополя в окупованому Криму вийшли приблизно 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість із них прямували до Сирії, росії чи Туреччини.

До кінця року із Севастополя заплановано ще майже 40 поставок. Якщо окупанти реалізують свої плани, росія може отримати від нелегального експорту приблизно $600 мільйонів.