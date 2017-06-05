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В полоні у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України, - Тандіт

Радник голови СБУ Юрій Тандіт, що у відомстві знають про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими
В заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в Росії.
В полоні у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України, - Тандіт Фото: rss-catalog.net

"На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується у Донецьку і Луганську, ще десятеро - в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими", - заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі "5 каналу". 

Тандіт зазначив, що за останні півтора року ця тема максимально заполітизована.

"Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – зазначив він.

Раніше повідомляли, що на тимчасово підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей України перебувають 127 українських заручників.

 

 

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06 05 2017 13:47
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