В Польщі 39% працедавців хочуть найняти на роботу українців
"Українців планують взяти 39% компаній. Така ситуація склалася через брак робочої сили на місцевому ринку праці", - пише Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дані дослідження "Барометр ринку праці".
В опублікованому дослідженні наголошується, що, попри наплив більш ніж 1,3 млн іноземців в 2016 році, ще 33% підприємств у Польщі мають проблеми з пошуком співробітників.
"Вже 4 з 10 компаній бажають найняти кандидатів з України", – зазначено в дослідженні.
З дослідження випливає, що працівників з України найчастіше шукають великі компанії зі штатом понад 250 осіб.
У цій групі майже кожна друга компанія (49,1%) на посади нижчої ланки планує взяти працівників з інших країн.
"Наміри найняти іноземців декларують також більше половини підприємств виробничої сфери, майже 56%. Водночас у сфері торгівлі і послуг 38,9% та 33,8% працедавців відповідно розглядають рекрутинг співробітників з України", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, компанії з польського Помор'я почали шукати фахівців з управління кадрами, які знають українську мову.
Загалом, в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків