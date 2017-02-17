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В Польщі 39% працедавців хочуть найняти на роботу українців

Попри наплив більш ніж 1,3 млн іноземців в 2016 році, ще 33% підприємств у Польщі мають проблеми з пошуком співробітників
Через брак робочої сили на польському ринку праці 39% працедавців Польщі планують найняти українців.
В Польщі 39% працедавців хочуть найняти на роботу українців Фото: EPA / UPG

"Українців планують взяти 39% компаній. Така ситуація склалася через брак робочої сили на місцевому ринку праці", - пише Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дані дослідження "Барометр ринку праці".

В опублікованому дослідженні наголошується, що, попри наплив більш ніж 1,3 млн іноземців в 2016 році, ще 33% підприємств у Польщі мають проблеми з пошуком співробітників.

"Вже 4 з 10 компаній бажають найняти кандидатів з України", – зазначено в дослідженні.

З дослідження випливає, що працівників з України найчастіше шукають великі компанії зі штатом понад 250 осіб.

У цій групі майже кожна друга компанія (49,1%) на посади нижчої ланки планує взяти працівників з інших країн.

"Наміри найняти іноземців декларують також більше половини підприємств виробничої сфери, майже 56%. Водночас у сфері торгівлі і послуг 38,9% та 33,8% працедавців відповідно розглядають рекрутинг співробітників з України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанії з польського Помор'я почали шукати фахівців з управління кадрами, які знають українську мову.

Загалом, в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.

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17 02 2017 15:59
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