В Польщі на спрощених умовах працює близько 650 тисяч українців
Про це заявила у четвер міністерка сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, повідомляє Укрінформ із посиланням на Gazetaprawna.pl
"На спрощених умовах у Польщі працює близько 650 тис. громадян України. Це дуже добра інформація", – зазначила вона, підкресливши, що польський ринок праці потребує багато працівників.
Міністерка позитивно оцінила те, що в Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Вона зауважила, що найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).
Мальонг оцінила, що наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до приблизно 5,4%.
У Польщі рівень безробіття є одним з найнижчих в ЄС. За цим показником країна поступається лише Чехії.
За попередніми оцінками, станом на сьогодні, в Польщі може перебувати приблизно 3,5 млн українців, зокрема 1,5 млн осіб могли прибути до РП після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У березні у Польщі прийнято закон про допомогу українцям, який передбачає низку пільг для втікачів від війни.
Раніше iPress писав, що громадяни України активно відкривають свою справу у Польщі – з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.
Також повідомлялось, що майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились у країні.
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