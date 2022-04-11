В Польщі на спрощених умовах працює близько 650 тисяч українців

Близько 650 тисяч громадян України знайшли роботу в Польщі за спрощеною процедурою.

Про це заявила у четвер міністерка сім’ї і соціальної політики Польщі Марлена Мальонг, повідомляє Укрінформ із посиланням на Gazetaprawna.pl

"На спрощених умовах у Польщі працює близько 650 тис. громадян України. Це дуже добра інформація", – зазначила вона, підкресливши, що польський ринок праці потребує багато працівників.

Міністерка позитивно оцінила те, що в Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Вона зауважила, що найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).

Мальонг оцінила, що наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до приблизно 5,4%.