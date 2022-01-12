CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімеччина запропонувала передати Польщі вісім одиниць ППО Patriot. Міністр оборони Маріуш Блащак закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Польщі назвали скільки ППО Patriot планує передати Німеччина
Фото: РБК-Україна
Про це пише місцеве видання Do Rzeczy.
За словами Блащака, найкраще ППО працюватиме, якщо розташувати його на Заході України. Як він пояснив, таку рекомендацію отримав від офіцерів протиракетної та зенітної оборони.
Міністр оборони зауважив, що вищезгадане розташування є ідеальним з кількох причин:
- захист польського кордону й території України;
- через захист критичної інфраструктури України, українцям не потрібно буде покидати свої домівки.
"Я також не розумію аргумент про необхідність навчання, який часто наводять, – увесь час країни, що підтримують, навчають українців використанню багатьох сучасних систем озброєння, зокрема й таких складних, як пускові установки HIMARS або система NASAMS", – додав Блащак.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО – Столтенберг.
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01 12 2022 14:39 МЕДІА
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