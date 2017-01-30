В Польщі розсекретили імена 8,5 тис. охоронців концтабору Освенцим

Кілька десятків колишніх співробітників концтабору живі й до цього часу

Польський інститут національної памʼяті (IPN) оприлюднив базу даних, що містить імена 8,5 тисяч есесівців, які працювали охоронцями в концентраційному таборі Освенцим (Аушвіц-Біркенау).

"Сьогоднішній день є історичним, тому що це тільки початок - з цієї бази починаємо реалізацію великого проекту. Ми починаємо з Освенциму, але в подальшому ми плануємо розширити цю базу за рахунок інших німецьких фашистських концтаборів", - прокоментував подію президент IPN Ярослав Шарек. Як повідомила Rzeczpospolita, список оприлюднила краківська філія інституту.

Він підкреслив, що публікація бази даних є відповіддю на використання терміну "польські концтабори".

Перша опублікована база даних складається з чотирьох таблиць, що містять особисті дані, документи, фотографії та опис роботи в Освенцимі.

"На даний момент ми опублікували дані з перших трьох таблиць. Дані з останньої таблиці (опис служби в Освенцимі) все ще проходять підтвердження й будуть опубліковані відразу після завершення перевірки", - сказав заступник голови архіву IPN в Кракові Яцек Квілош.

База доступна трьома мовами: польською, німецькою та англійською.

Відзначається, що кілька десятків колишніх співробітників концтабору живі й до цього часу.

Нагадаємо, суд німецького міста Детмольд засудив 94-річного колишнього охоронця концтабору Аушвіц Райнгольда Ганнінга до п’яти років ув’язнення.

У липні минулого року суд міста Люнебург на півночі Німеччини засудив до 4 років тюремного ув'язнення колишнього службовця концтаборув польському Освенцимі 94-річного Оскара Гренінга.