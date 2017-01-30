В Польщі розсекретили імена 8,5 тис. охоронців концтабору Освенцим
"Сьогоднішній день є історичним, тому що це тільки початок - з цієї бази починаємо реалізацію великого проекту. Ми починаємо з Освенциму, але в подальшому ми плануємо розширити цю базу за рахунок інших німецьких фашистських концтаборів", - прокоментував подію президент IPN Ярослав Шарек. Як повідомила Rzeczpospolita, список оприлюднила краківська філія інституту.
Він підкреслив, що публікація бази даних є відповіддю на використання терміну "польські концтабори".
Перша опублікована база даних складається з чотирьох таблиць, що містять особисті дані, документи, фотографії та опис роботи в Освенцимі.
"На даний момент ми опублікували дані з перших трьох таблиць. Дані з останньої таблиці (опис служби в Освенцимі) все ще проходять підтвердження й будуть опубліковані відразу після завершення перевірки", - сказав заступник голови архіву IPN в Кракові Яцек Квілош.
База доступна трьома мовами: польською, німецькою та англійською.
Відзначається, що кілька десятків колишніх співробітників концтабору живі й до цього часу.
Нагадаємо, суд німецького міста Детмольд засудив 94-річного колишнього охоронця концтабору Аушвіц Райнгольда Ганнінга до п’яти років ув’язнення.
У липні минулого року суд міста Люнебург на півночі Німеччини засудив до 4 років тюремного ув'язнення колишнього службовця концтаборув польському Освенцимі 94-річного Оскара Гренінга.
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