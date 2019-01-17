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В Польщі шістьох осіб судитимуть за святкування дня народження Гітлера

Це результат допитів майже 60 свідків
Польська прокуратура передала до суду обвинувальний висновок проти учасників і організаторів святкування дня народження Адольфа Гітлера у 2017 році.
В Польщі шістьох осіб судитимуть за святкування дня народження Гітлера Фото: скріншот з відео

"Обвинувальний висновок щодо шести учасників організованого товариством "Гордість і сучасність" дня народження Гітлера надійшов до районного суду Водзислава-Шльонського. Це результат допитів майже 60 свідків", -  повідомляє RMF24.

Головний організатор події також звинувачений у підготовці та поширенні плакату з запрошенням на святкування, використанні нацистських жестів та незаконному володінні вогнепальною зброєю.

На початку минулого року в Польщі розгорівся серйозний скандал після репортажу телеканалу TVN24 про те, як журналісти інкогніто побували на заходах, проведених громадською організацією "Гордість і сучасність".

Серед них було про святкування дня народження Гітлера. У лісі, де воно проходило, були розвішані прапори зі свастикою, звучали нацистські марші, тости, нацистські вітання.

Нагадаємо, правоохоронні органи Республіки Польща відкрили справу за фактом святкування дня народження Адольфа Гітлера, яке організувала неонацистська громадська організація "Гордість і сучасність".

 
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17 01 2019 11:25
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