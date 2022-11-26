CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбройні сили США організували на території Польщі ремонтну базу для артилерійських знарядь, що поставляються Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Польщі США організували пункт ремонту артилерії, що постачається Україні, - NYT
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє The New York Times.
За їхніми даними, через знос і пошкодження, отримані під час боїв, близько третини з приблизно 350 поставлених Україні західними країнами артилерійських знарядь перебувають у неробочому стані.
Як зазначає видання, організація ремонту цих озброєнь є пріоритетним завданням командування ЗС США у Європі.
У зв'язку із цим американські військові організували ремонтну базу на території Польщі.
Джерела газети зазначають, що останні кілька місяців на цьому об'єкті здійснюється обслуговування та ремонт пошкоджених в Україні знарядь.
За словами джерел газети, українська сторона вважає за необхідне, щоб подібні ремонтні бази розташовувалися ближче до місця ведення бойових дій.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 11 2022 09:00 МЕДІА
- ВІДЕО "Пункти незламності" у Вишгороді відвідав Президент
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах мп
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian
- Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер
СТАТТІ