В Польщі затримали австрійця, причетного до вбивств українських полонених на Донбасі
"25-річний австрієць затриманий вночі з п'ятниці на суботу при виїзді з Польщі в Україну на підставі європейського наказу про арешт, який ініціювала Австрія. Іноземець розшукується у зв'язку з підозрою в участі у збройному конфлікті на сході Україні, де, ймовірно, він вбивав поранених і заручників як член однієї з воюючих груп", - повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуш Сеніцький в коментарі "Укрінформу".
За його словами, затриманий зараз перебуває в руках польських органів правосуддя, яке готує документи для його екстрадиції до Австрії.
З 7 квітня на зовнішніх кордонах ЄС посилено контроль і перевірку іноземців - громадян ЄС, які в'їжджають або виїжджають з Євросоюзу. За твердженням польських прикордонників, саме введення цієї процедури допомогло затримати австрійця.
Сеніцький також зазначив, що це перший випадок, коли на польсько-українському кордоні затримано підозрюваного в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі.
Нагадаємо, що громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях проти військових України на боці терористичної організації "ДНР" засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У 2016 році правоохоронні органи Сербії затримали Радомира Почуча - громадянина цієї країни, який воював на боці "ДНР" і "ЛНР".
Окрім того, у конфлікті на Донбасі в рядах бойовиків так званої "ДНР" було виявлено близько 30-40 громадян Франції.
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