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В посольство США в Києві кинули вибухівку

Інцидент кваліфіковано як терористичний акт
На території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.
В посольство США в Києві кинули вибухівку Фото:facebook.com/permalink

"8 червня о 00:05 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на території посольства США у Шевченківському районі Києва. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції", – повідомляє Національна поліція.


Фото: прес-служба ГУ НП

"При огляді з'ясувалося, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій", – уточнює поліція.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Подія належним чином зареєстрована, розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

 

 

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08 06 2017 08:59
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