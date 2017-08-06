В посольство США в Києві кинули вибухівку

На території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.

"8 червня о 00:05 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на території посольства США у Шевченківському районі Києва. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції", – повідомляє Національна поліція.



Фото: прес-служба ГУ НП

"При огляді з'ясувалося, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій", – уточнює поліція.