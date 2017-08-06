В посольство США в Києві кинули вибухівку
"8 червня о 00:05 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на території посольства США у Шевченківському районі Києва. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції", – повідомляє Національна поліція.
Фото: прес-служба ГУ НП
"При огляді з'ясувалося, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій", – уточнює поліція.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Подія належним чином зареєстрована, розпочато кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
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