Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Російському центрі культури праворадикали розмалювали стіни і спалили прапор РФ

В офісі російського культурного центру з'явилися написи "Геть ФСБ", "Смерть Росії", "Свободу політв’язням" та "Це вам за Крим"
У Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.
В Російському центрі культури праворадикали розмалювали стіни і спалили прапор РФ Фото: "Радіо Свобода"

Як повідомляє "Радіо Свобода", в офісі російського культурного центру з'явилися написи "Геть ФСБ", "Смерть Росії", "Свободу політв’язням" та "Це вам за Крим".

Активісти заявили, що це був "перформанс з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації".

Вони також запалили фаєри, винесли з будівлі прапор РФ і спалили його на вулиці.


Фото: "Радіо Свобода"

Зазначається, що із активістами був також присутній депутат Верховної Ради, заступник голови фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Лозовой.

На виклик приїхали працівники поліції охорони. Вони не перешкоджали активістам, однак попросили нічого не ламати. Пізніше до центру приїхав його директор Костянтин Воробйов. У нього відбулася словесна перепалка із праворадикалами.

Акція вже закінчилась, на місці працює поліція.

Це не перший інцидент щодо "Росспівробітництва" у Києві. Зокрема, фасад будівлі у ніч на 27 серпня 2016-го року розмалювали невідомі, а у липні того ж року невідомі в масках закидали будівлю Росспівробітництва фаєрами.

Нагадаємо, члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоною фарбою Російський центр науки і культури в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2018 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.