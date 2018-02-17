В Російському центрі культури праворадикали розмалювали стіни і спалили прапор РФ

В офісі російського культурного центру з'явилися написи "Геть ФСБ", "Смерть Росії", "Свободу політв’язням" та "Це вам за Крим"

У Києві молодики із шевронами "С14", "Традиція і порядок" та "Правий сектор" зайшли в будівлю представництва російського Федерального агентства у справах СНД, відомого як "Росспівробітництво", на Подолі та розмалювали всередині стіни.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в офісі російського культурного центру з'явилися написи "Геть ФСБ", "Смерть Росії", "Свободу політв’язням" та "Це вам за Крим".

Активісти заявили, що це був "перформанс з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації".

Вони також запалили фаєри, винесли з будівлі прапор РФ і спалили його на вулиці.



Фото: "Радіо Свобода"

Зазначається, що із активістами був також присутній депутат Верховної Ради, заступник голови фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Лозовой.

На виклик приїхали працівники поліції охорони. Вони не перешкоджали активістам, однак попросили нічого не ламати. Пізніше до центру приїхав його директор Костянтин Воробйов. У нього відбулася словесна перепалка із праворадикалами.

Акція вже закінчилась, на місці працює поліція.

Це не перший інцидент щодо "Росспівробітництва" у Києві. Зокрема, фасад будівлі у ніч на 27 серпня 2016-го року розмалювали невідомі, а у липні того ж року невідомі в масках закидали будівлю Росспівробітництва фаєрами.

Нагадаємо, члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоною фарбою Російський центр науки і культури в Києві.