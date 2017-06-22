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В Раді погодили законопроект щодо покращення умов для створення українського кіно

Законопроект дозволить створити більш сприятливі умови для виробництва кінопродукції
Верховна Рада сьогодні ухвалила у першому читанні два законопроекти щодо державної підтримки українського кінематографу.
В Раді погодили законопроект щодо покращення умов для створення українського кіно Фото: filmstreet.com.ua

Депутати підтримали у першому читанні законопроект №3238-д  про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні та законопроект №3239-д про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. 

Зокрема, перший законопроект дозволить створити більш сприятливі умови для виробництва кінопродукції та розвитку цієї галузі в цілому.

Він передбачає наступні внесення змін до законодавства:

  • щодо визначення небеніфіціарного власника для врегулювання особливостей роботи галузі кінематографії;
  • щодо коригувань фінансового результату (зменшення та збільшення) для більш чіткого відображення субсидій, отриманих платником податку - суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат, відповідно до Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні» з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку";
  • щодо незбільшення  фінансового результату на суму сплаченого роялті, у тому випадку коли об’єкт інтелектуальних прав виник в Україні і потім був переданий закордон з урахуванням специфіки  галузі кінематографії;
  • щодо невключення до доходу нерезидента субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні;

Ухвалення другого закону дозволить стимулювати розвиток  економічно самодостатньої, стійкої і конкурентоздатної на міжнародному рівні української галузі виробництва комерційного кіно і серіалів. Він також посприяє розвитку сучасної інфраструктури виробництва, демонстрування і розповсюдження фільмів, збільшенню податкових надходжень до бюджету за рахунок галузі кінематографії та залученню позабюджетних коштів, зокрема від іноземних інвесторів. 

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

 
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22 06 2017 15:37
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