У Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети Автори законопроекту народні депутати Ганна Гопко та Олег Мусій

На сайті парламенту зареєстровано законопроект, який пропонує запровадити акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.

Фото: EPA/UPG

Автори пропонують ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр, повідомляє liga.net. Якщо закон приймуть, то буде заборонено продаж електронних сигарет і заправних контейнерів до них особам, які не досягли 18 років. Додамо, представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.

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