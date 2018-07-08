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У Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети

Автори законопроекту народні депутати Ганна Гопко та Олег Мусій
На сайті парламенту зареєстровано законопроект, який пропонує запровадити акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.
У Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети Фото: EPA/UPG

Автори пропонують ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр, повідомляє liga.net.

Якщо закон приймуть, то буде заборонено продаж електронних сигарет і заправних контейнерів до них особам, які не досягли 18 років.

Додамо, представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.

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07 08 2018 12:59
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