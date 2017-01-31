В районі Авдіївки є перші ознаки припинення вогню

Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.

"За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російські бойовики продовжують обстріли", – повідомляє 31 січня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Саме припинення обстрілів є головною умовою для початку ремонтних робіт. Роботи розпочнуться, одразу після підтвердження тиші (припинення обстрілів з боку російських бойовиків) спостерігачами ОБСЄ.

Жебрівський доповів, що Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.