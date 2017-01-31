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В районі Авдіївки є перші ознаки припинення вогню

Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі
Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський доповів президенту Петру Порошенко про перші ознаки припинення вогню в районі Авдіївки.
В районі Авдіївки є перші ознаки припинення вогню Фото:.pravda.com.ua

"За даними Генштабу, тиша зберігається лише на Ясинуватському напрямку від Авдіївки, але в районі промзони російські бойовики продовжують обстріли", – повідомляє 31 січня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Саме припинення обстрілів є головною умовою для початку ремонтних робіт. Роботи розпочнуться, одразу після підтвердження тиші (припинення обстрілів з боку російських бойовиків) спостерігачами ОБСЄ.

Жебрівський доповів, що Центральна міська лікарня Авдіївки забезпечена автономними засобами електроживлення і працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

 

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31 01 2017 15:17
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