В районі Мар'їнки та Красногорівки триває режим "тиші", - Матюхін

Керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін розповів, що наразі в районі Мар'їнки та Красногорівки дотримується режим "тиші".

"На маріупольському напрямку по Красногорівці працював танк, а також артилерія і міномети різних калібрів. І в Богданівці 122-мм, по Мар'їнці. Так само на луганському напрямку працювала ворожа артилерія 152-мм. Ці 18 обстрілів тримаються вже більше години, і ми це відчули. В районі Мар'їнки і Красногорівки настала тиша. Зараз тихо. Думаю, що скоро будемо вирушати в Авдіївку", - скзаав Матюхін, повідомляє "112 Україна".

Леонід Матюхін також повідомив, що бійці однієї з бригад передали продукти харчування, для того, щоб їх доставили місцевим жителям Авдіївки.

Керівник прес-центру штабу АТО висловив свій прогноз з приводу нового режиму тиші.

"Думаю, що протримається, поки триватимуть ремонтні роботи. Як правило, більше доби це не тримається. Один з людей, які мають вплив на іншу сторону, сказав про те, що Авдіївка вже під контролем бойовиків. Тепер, я думаю, вони не будуть рахувати своїх жертв, будуть намагатися рухатися вперед", - Матюхін.

Врешті-решт, Матюхін охарактеризував ситуацію в районі Авдіївки.

"На сьогодні зафіксовано 18 обстрілів. Відкривали вогонь по всій лінії розмежування. По Авдіївці використовували реактивні системи залпового вогню "Град", артилерії різних калібрів, 152-мм, 122-мм, танки неодноразово. І неодноразово намагалися атакувати. Ці їхні атаки були для них фатальними. По Пісках працював танк", - резюмував Матюхін.

Нагадаємо, що бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.

Зазначимо, що під час обходу вулиць в Авдіївці, які постраждали від ранкового обстрілу, поліція знайшла труп жінки з численними осколковими пораненнями.