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В районі Ясинуватої пошкоджено Південно-Донбаський водогін

Подача питної води для понад мільйона людей під загрозою
Супутникове дослідження тимчасово окупованої території Донецької області зафіксувало значне пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі міста Ясинуватої.
В районі Ясинуватої пошкоджено Південно-Донбаський водогін Фото: tsn.ua

На супутникових знімках видно заповнення водою кар'єра площею водної поверхні близько 24 000 м² (станом на 09 квітня 2018) в районі Ясинуватської розв'язки (1 400 м від Донецької фільтрувальної станції). Також на знімках зафіксовано заболочування території поблизу траси водогону.

"Пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі промислової зони м. Авдіївка Донецької області, ймовірно виникли внаслідок застосування важкого озброєння. На супутникових знімках 2018 року можна побачити значний водовилив, якого не було у 2016 році", – повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

Зазначається, що це негативно впливає на забезпечення водою населення як на окупованих територіях (м. Докучаєвськ) так і на підконтрольних ряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке).

"Внаслідок значного витоку води до кар'єру існує загроза подачі питної води для 1,3 мільйонів мирного населення", – попереджають у МінТОТ.


Фото: mtot.gov.ua


Фото: mtot.gov.ua

Нагадаємо, проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна".

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21 06 2018 22:00
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