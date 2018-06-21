В районі Ясинуватої пошкоджено Південно-Донбаський водогін
На супутникових знімках видно заповнення водою кар'єра площею водної поверхні близько 24 000 м² (станом на 09 квітня 2018) в районі Ясинуватської розв'язки (1 400 м від Донецької фільтрувальної станції). Також на знімках зафіксовано заболочування території поблизу траси водогону.
"Пошкодження Південно-Донбаського водогону в районі промислової зони м. Авдіївка Донецької області, ймовірно виникли внаслідок застосування важкого озброєння. На супутникових знімках 2018 року можна побачити значний водовилив, якого не було у 2016 році", – повідомляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.
Зазначається, що це негативно впливає на забезпечення водою населення як на окупованих територіях (м. Докучаєвськ) так і на підконтрольних ряду України територіях (Маріуполь, Волноваха, Вугледар, Новотроїцьке).
"Внаслідок значного витоку води до кар'єру існує загроза подачі питної води для 1,3 мільйонів мирного населення", – попереджають у МінТОТ.
Фото: mtot.gov.ua
Фото: mtot.gov.ua
Нагадаємо, проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна".
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