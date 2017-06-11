В "Райських паперах" опинився друг Януковича і екс-віце-прем'єр Вощевський

Екс-нардеп від Партії регіонів, друг екс-президента Віктора Януковича, Антон Пригодський та колишній віце-прем'єр від Радикальної партії Валерій Вощевський стали фігурантами журналістського розслідування офшорних рахунків під назвою "Райські папери".

"Пригодський значиться як єдиний акціонер TUC Ltd. - компанії, зареєстрованій на Мальті в 2013 році, основною діяльністю якої є "здійснення судноплавної діяльності", включаючи придбання суден", - йдеться у повідомленні на сайті розслідування.

В розслідуванні йдеться, що станом на 31 грудня 2014 року, активи компанії оцінювалися приблизно в $6,6 млн і складалися з будівництва суден.

Також повідомляється, що втрати склали близько $25,1 тис., що дозволило йому не платити податки на прибуток у 2014 році. Файл також показує, що TUC в липні 2015 року погодився орендувати моторну яхту Santa Maria T, побудовану в Нідерландах, без імені користувача.

За даними реєстру Мальти в грудні 2015 року, Пригодський став акціонером компанії Ala Int. Ltd., яка була заснована у 2011 році і займається кількома напрямками бізнесу, включаючи сільське господарство, управління майном та придбання прав інтелектуальної власності.

У розслідуванні зазначається, що Вощевський значиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. разом із громадянином Мальтійської Республіки Марвичем Боргом. Компанія була зареєстрована на Мальті 10 грудня 2013 року, у Вощевського - 1080 акцій, у Борга - 120.

Вказується, що компанія стала в "розпуску" в Мальтійському реєстрі компаній у жовтні 2017 року".

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів.

Нагадаємо, що журналісти проаналізували дані про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, які розташовані переважно на невеликих екзотичних островах.

В цих документах також фігурує офшор Президента Петра Порошенка.

На основі нових даних журналісти припускають, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Представник Президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко назвала "безпідставними домислами" матеріали журналістського розслідування, де голова держави звинувачується в мінімізації податків.