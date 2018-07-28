На Житомирщині обвалилася стіна гуртожитку аграрного технікуму, зруйновано 25 кімнат, - ОНОВЛЕНО
Зазначено, що інцидент стався близько 6:00 ранку.
"В результаті обвалення зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв. м. Усього будинок на три під'їзди, що на 225 житлових кімнат", – повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
Загиблих і травмованих в результаті події немає.
На місці події працює оперативна група управління ДержНС України в Житомирскій області.
Фото: dsns.gov.ua
Оновлення: У результаті часткового руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку у с. Нова Чортория Любарського району на Житомирщині немає загиблих та травмованих, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У гуртожитку зруйновано частину тильної стіни, бічної несучої стіни та 24 житлових кімнати загальною площею близько 330 квадратних метрів.
Попередня причина - підмивання фундаменту будівлі ґрунтовими та дощовими водами, внаслідок чого сталось просідання фундаменту та часткове руйнування будівлі.
Раніше, у Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.
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