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На Житомирщині обвалилася стіна гуртожитку аграрного технікуму, зруйновано 25 кімнат, - ОНОВЛЕНО

В результаті інциденту ніхто не постраждав
В с. Нова Чортория Житомирської області на території Новочерторийского державного аграрного технікуму відбулося часткове обвалення 5-поверхового будинку гуртожитку, постраждалих немає.
На Житомирщині обвалилася стіна гуртожитку аграрного технікуму, зруйновано 25 кімнат, - ОНОВЛЕНО Фото: dsns.gov.ua

Зазначено, що інцидент стався близько 6:00 ранку.

"В результаті обвалення зруйновано 25 житлових кімнат, загальною площею близько 250 кв. м. Усього будинок на три під'їзди, що на 225 житлових кімнат", – повідомляє прес-служба управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

Загиблих і травмованих в результаті події немає.

На місці події працює оперативна група управління ДержНС України в Житомирскій області.


Фото: dsns.gov.ua

Оновлення: У результаті часткового руйнування п’ятиповерхової будівлі гуртожитку у с. Нова Чортория Любарського району на Житомирщині немає загиблих та травмованих, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У гуртожитку зруйновано частину тильної стіни, бічної несучої стіни та 24 житлових кімнати загальною площею близько 330 квадратних метрів.

Попередня причина - підмивання фундаменту будівлі ґрунтовими та дощовими водами, внаслідок чого сталось просідання фундаменту та часткове руйнування будівлі.

Раніше, у Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.

 
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28 07 2018 16:25
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