В результаті обстрілів поранено двох бійців ООС
Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Павлополя ворог обстріляв із 82-мм міномета та озброєння БМП", – йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС..
Повідомляється, що внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє воїнів ООС отримали поранення.
За даними розвідки одного ворожого бойовика вбито, двох поранено.
В штабі наголошують, українські захисники дотримуються режиму припинення вогню.
Домовленість про встановлення "режиму тиші" на період збору врожаю було досягнуто під час роботи тристоронньої Контактної групи на переговорах у Мінську.
Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілялижитлові будинки в Золотому-4.
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