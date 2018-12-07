В результаті обстрілів поранено двох бійців ООС

Упродовж поточної доби від 7 ранку російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських бійців отримали поранення.

Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Павлополя ворог обстріляв із 82-мм міномета та озброєння БМП", – йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС..

Повідомляється, що внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє воїнів ООС отримали поранення.

За даними розвідки одного ворожого бойовика вбито, двох поранено.

В штабі наголошують, українські захисники дотримуються режиму припинення вогню.

Домовленість про встановлення "режиму тиші" на період збору врожаю було досягнуто під час роботи тристоронньої Контактної групи на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілялижитлові будинки в Золотому-4.