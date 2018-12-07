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В результаті обстрілів поранено двох бійців ООС

Українські захисники дотримуються режиму припинення вогню
Упродовж поточної доби від 7 ранку російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, двоє українських бійців отримали поранення.
В результаті обстрілів поранено двох бійців ООС Фото: slovoidilo.ua

Один раз ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 

"Упродовж дня ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, що на Донецькому напрямку, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, що на Маріупольському напрямку. Поряд із цим, захисників Павлополя ворог обстріляв із 82-мм міномета та озброєння БМП", йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС..

Повідомляється, що внаслідок активних бойових дій російських окупантів двоє воїнів ООС отримали поранення.

За даними розвідки одного ворожого бойовика вбито, двох поранено.

В штабі наголошують, українські захисники дотримуються режиму припинення вогню.

Домовленість про встановлення "режиму тиші" на період збору врожаю було досягнуто під час роботи тристоронньої Контактної групи на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстрілялижитлові будинки в Золотому-4.

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12 07 2018 19:20
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