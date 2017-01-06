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В результаті падіння вертольота в Туреччині загинуло 13 військових

Вертоліт AS 532 Cougar налетів на лінію електропередач
Увечері в середу, 31 травня, в турецькій провінції Ширнак розбився вертоліт AS 532 Cougar, на борту якого перебувало 13 військових.
В результаті падіння вертольота в Туреччині загинуло 13 військових Фото: hromadske.tv

Генштаб Туреччини повідомив, що вертоліт натрапив на ЛЕП незабаром після зльоту, передає Hurriyet Daily News.

Також повідомляється, що в результаті аварії загинув генерал турецької армії.

Нагадаємо, на початку квітня чотири армійські офіцери загинули і один отримав поранення в результаті падіння прикордонного патрульного вертольота на півночі Греції.

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01 06 2017 07:19
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