В результаті спецоперації Європол затримав понад 100 перевізників нелегальних мігрантів

Мігранти під час рятувальної операції в жовтні 2016 року

Співробітники Європолу в ході спецоперації, яка проводилася по території всієї Європи, затримали 130 осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантів

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Спецоперація тривала протягом тижня в кінці травня, в ній брали участь правоохоронці 26 європейських країн", - йдеться в повідомленні.

Загалом під час операції перевірили понад 22 тис. осіб, понад 6 тис. автомобілів і майже 3 тис. промислових об'єктів.

Під час оперативних заходів було затримано 133 підозрюваних і виявлено 221 потенційну жертву контрабандистів. За підсумками проведеної операції було розпочато розслідування 44 нових справ.

Наадаємо, що загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.