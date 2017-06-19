ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники Європолу в ході спецоперації, яка проводилася по території всієї Європи, затримали 130 осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті спецоперації Європол затримав понад 100 перевізників нелегальних мігрантів
Мігранти під час рятувальної операції в жовтні 2016 року
Фото: Reuters
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Спецоперація тривала протягом тижня в кінці травня, в ній брали участь правоохоронці 26 європейських країн", - йдеться в повідомленні.
Загалом під час операції перевірили понад 22 тис. осіб, понад 6 тис. автомобілів і майже 3 тис. промислових об'єктів.
Під час оперативних заходів було затримано 133 підозрюваних і виявлено 221 потенційну жертву контрабандистів. За підсумками проведеної операції було розпочато розслідування 44 нових справ.
Наадаємо, що загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб.
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