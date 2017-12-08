В результаті ворожих обстрілів шестеро бійців ЗСУ отримали поранення, - Лисенко

Водночас в результаті підривів на вибухових пристроях загинув один наш військовий

Минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, а дев'ятеро отримали поранення.

Про це під час брифінгу в суботу, 12 серпня, розповів речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".

Зокрема, за його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців отримали поранення. Лисенко уточнив, що це сталося в результаті саме ворожих обстрілів.

"Водночас в результаті підривів на вибухових пристроях загинув один наш військовий, ще троє були поранені. Ці прикрі випадки трапилися поблизу Авдіївки та Зайцевого", - повідомив він.

Нагадаємо, що минула доба у зоні проведення АТО завершилась черговою активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування.