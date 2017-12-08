НОВИНИМинулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовий, а дев'ятеро отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті ворожих обстрілів шестеро бійців ЗСУ отримали поранення, - Лисенко
Водночас в результаті підривів на вибухових пристроях загинув один наш військовий
Андрій Лисенко. Фото: ua.golos.ua
Про це під час брифінгу в суботу, 12 серпня, розповів речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".
Зокрема, за його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців отримали поранення. Лисенко уточнив, що це сталося в результаті саме ворожих обстрілів.
"Водночас в результаті підривів на вибухових пристроях загинув один наш військовий, ще троє були поранені. Ці прикрі випадки трапилися поблизу Авдіївки та Зайцевого", - повідомив він.
Нагадаємо, що минула доба у зоні проведення АТО завершилась черговою активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування.
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12 08 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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