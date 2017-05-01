В результаті вибуху в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду

В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.

Крім того, поранення отримали п'ять осіб, в тому числі співробітники поліції, - повідомляє турецьке агентство "Anadolu ".

Губернатор Ізміра Ерол Айилдиз повідомив, що терористи підірвали замінований автомобіль.

"Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Байраклі. Терористи вийшли з машини і спробували втекти, після чого стався вибух", - сказав він.

Айилдиз вважає, що до теракту може бути причетна РПК.

За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.

Нагадаємо, в турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух біля будівлі суду.