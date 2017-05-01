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В результаті вибуху в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду

Двоє терористів були ліквідовані
В результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.
В результаті вибуху в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду Фото: Anadolu

Крім того, поранення отримали п'ять осіб, в тому числі співробітники поліції, - повідомляє турецьке агентство "Anadolu ".

Губернатор Ізміра Ерол Айилдиз повідомив, що терористи підірвали замінований автомобіль.

"Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Байраклі. Терористи вийшли з машини і спробували втекти, після чого стався вибух", - сказав він.

Айилдиз вважає, що до теракту може бути причетна РПК.

За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.

Нагадаємо, в турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух біля будівлі суду. 

 

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05 01 2017 17:43
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