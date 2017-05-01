CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ результаті теракту в Ізмірі загинули співробітник поліції і співробітник суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В результаті вибуху в Ізмірі загинув поліцейський і співробітник суду
Двоє терористів були ліквідовані
Фото: Anadolu
Крім того, поранення отримали п'ять осіб, в тому числі співробітники поліції, - повідомляє турецьке агентство "Anadolu ".
Губернатор Ізміра Ерол Айилдиз повідомив, що терористи підірвали замінований автомобіль.
"Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Байраклі. Терористи вийшли з машини і спробували втекти, після чого стався вибух", - сказав він.
Айилдиз вважає, що до теракту може бути причетна РПК.
За останніми даними, після вибуху знищено два терористи. Вживаються заходи щодо затримання ще одного.
Нагадаємо, в турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух біля будівлі суду.
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