ПОЛІТИКА НОВИНИСеред вилучених у резиденції Дональда Трампа документів є низка секретних, що стосуються таємних розвідувальних даних про Іран і Китай.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В резиденції Трампа вилучили документи, які містять секретну інформацію про Китай та Іран – WP
Фото: apnews.com
Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.
Принаймні один з документів описує ракетну програму Ірану, а деякі інші містять дані про "дуже чутливу розвідувальну роботу", повʼязану з Китаєм. Один зі співрозмовників акцентував на тому, що інформація в документах може "розкрити методи збору розвідданих, які США хочуть приховати від усього світу".
Співрозмовники стверджують, що у разі витоку цієї інформації під загрозою б опинилися агенти, розвідники та цілі операції, а методи збору інформації були б скомпрометовані. Вони назвали документи про Китай та Іран найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.
Сам Трамп це поки не прокоментував. Його представники відмовилися давати будь-які коментарі.
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21 10 2022 21:54 МЕДІА
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