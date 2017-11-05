В РФ ловця покемонів у храмі засудили до 3,5 років умовного терміну
До набуття чинності вироку діятиме підписка про невиїзд.
Окрім того, суд заборонив Соколовському відвідувати масові заходи, зобов'язав не змінювати місце проживання і роботи без повідомлення контролюючого органу, а також ухвалив повернути йому всю техніку. Крім цього, суд призначив блогеру випробувальний термін – три роки. Про це повідомляє "Новая газета".
Зазначається, що в разі порушень зі сторони блогера, умовне покарання буде скасовано і замінено на реальне. Якщо Соколовський під час збігання половини терміну нічого не порушить, то термін йому буде скорочений.
Раніше в ході засідання Соколовського визнали винним у порушенні ненависті за релігійною і національною ознаками та образі почуттів вірян.
Як повідомляв iPress.ua, блогера Руслана Соколовського, що ловив покемонів у храмі, затримали в російському Єкатеринбурзі.
Довідка: Pokеmon Go - онлайн-гра з елементами доповненої реальності, яка продовжує бити рекорди популярності, поступово охоплюючи весь світ. Мета гри - "зібрати" якомога більше покемонів у реальному світі. Коли гравець запускає додаток, він бачить на екрані інтерактивну карту свого міста. Покемонів можна виявити за шелестом трави в телефоні та спеціальним індикатором у кутку дисплея.
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