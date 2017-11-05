В РФ ловця покемонів у храмі засудили до 3,5 років умовного терміну

В разі порушень зі сторони блогера, умовне покарання буде скасовано і замінено на реальне

В Єкатеринбурзі Верх-Ісетський суд засудив російського блогера Руслана Соколовського до 3,5 років умовного терміну та обов'язкових робіт за гру у Pokemon Go у храмі.

До набуття чинності вироку діятиме підписка про невиїзд.

Окрім того, суд заборонив Соколовському відвідувати масові заходи, зобов'язав не змінювати місце проживання і роботи без повідомлення контролюючого органу, а також ухвалив повернути йому всю техніку. Крім цього, суд призначив блогеру випробувальний термін – три роки. Про це повідомляє "Новая газета".

Зазначається, що в разі порушень зі сторони блогера, умовне покарання буде скасовано і замінено на реальне. Якщо Соколовський під час збігання половини терміну нічого не порушить, то термін йому буде скорочений.

Раніше в ході засідання Соколовського визнали винним у порушенні ненависті за релігійною і національною ознаками та образі почуттів вірян.

Як повідомляв iPress.ua, блогера Руслана Соколовського, що ловив покемонів у храмі, затримали в російському Єкатеринбурзі.