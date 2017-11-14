В Рівному п'яна дівчина без прав врізалася в маршрутку

У Рівному п'яна дівчина без водійських прав протаранила маршрутку, після чого влетіла в огорожу.

Як передає ТСН, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, 21-річна винуватиця ДТП не надала переваги в русі автобусу, через що і сталося зіткнення.

При цьому автомобіль, на якому вона влаштувала аварію, їй дав покататися знайомий.

Сама ж дівчина, кількість алкоголю в крові якої склало 1.57 проміле, визнала, що була п'яною, заявивши, що на це у неї є поважна причина.

"Є за що. У мене вчора у мами був день народження, а ще народився хрещеник. Є за що", - пояснила вона.

Нагадаємо, 20 жовтня Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.

18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.