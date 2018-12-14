В РНБО припускають, що глобальний конфлікт може розгорнутися у найближчі роки

"Фактично можна говорити про підготовку до світової війни"

Загарбання України не є кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

Про це говорив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров у виступі на презентації спільного проекту "Українського тижня" та The Economist "Світ у 2019", що відбулася у книгарні "Є" у Києві, повідомляє прес-служба РНБО.

Аналізуючи ескалацію російської збройної агресії проти України, Петров зауважив, що Україна є не кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

"Якщо подивитися на сучасні російські військові ініціативи, можна сказати, що це не тільки підготовка до війни з Україною, це один з елементів більш широкого стратегічного розгортання російської наступальної машини. Вона йде від Північного моря аж до Сирії. Фактично можна говорити про підготовку до світової війни", - сказав В. Петров.

За словами керівника Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО України, глобальний конфлікт може розгорнутися вже у найближчі роки.

"Зараз усі плани переозброєння великих держав, зокрема, РФ, заплановані на 2023-2025 роки. Світ може бути готовим до глобального конфлікту буквально за 6 років, але він може розпочатись і раніше", - пояснив Петров.

У гіпотетичній третій світовій війні "Росія, посилена ресурсами України - це буде зовсім інша Росія", зазначив він, підкресливши, що це поступово усвідомлюємо не лише ми, а й західні еліти, які розуміють, що Україну треба підтримувати.

На переконання Петрова, наступний рік стане принципово важливим для нашої держави, зокрема, у зв'язку із президентськими та парламентськими виборами, у які намагатиметься втрутитись агресор.

"Абсолютно зрозуміло, що наш противник намагатиметься скористатися цим. "Військова карта" є, розгортаються військові з'єднання на кордоні. Це дійсно страшна сила, і ця сила не тільки для України - в її планах пройти Україну наскрізь, і, рухаючись далі, через Білорусь вийти на країни Балтії, Польщу", - сказав керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО України, наголосивши, що росіяни спробують вплинути на ситуацію в нашій державі напередодні виборів гібридними засобами "через інформаційну та кіберкампанію".

Але сектор безпеки і оборони готовий до цих загроз, додав він.

Відповідаючи на запитання щодо наявності у держави планів розвитку новітніх військових технологій, Петров зазначив, що нині розробляються "нові зенітні комплекси, оперативно-тактичні ракети, протикорабельні комплекси".

При цьому, за його словами, змінюється якість Збройних Сил, що є ключовою перевагою перед російським агресором.

"Поступово ми перетворюємося на зовсім іншу силу. Крок за кроком ми стаємо сильнішими", - підсумував він.