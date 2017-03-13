CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Російській гвардії, створеній президентом РФ Володимиром Путіним в 2016 році, почалася раптова перевірка бойової готовності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росгвардії організували негайну перевірку боєготовності
За інформацією російських силовиків, така перевірка здійснюється вперше
Фото: РБК
"Відпрацьовуються питання перевірки готовності до боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, терористичними та екстремістськими формуваннями", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
У ході перевірки відпрацьовується комплекс заходів посилення охорони особливо важливих державних об'єктів енергетики, промисловості і транспорту.
За інформацією російських силовиків, така перевірка здійснюється вперше, стартує в Центральному федеральному окрузі РФ і продовжиться в двох інших.
Нагадаємо, у лютому президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив з посад 16 генералів Міністерства внутрішніх справ, Слідчого комітету РФ і Міністерства надзвичайних ситуацій.
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