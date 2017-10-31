В Росії арештували екс-главу "Нафтогаз України" Бакая

Його звинувачують в шахрайстві в особливо великому розмірі

У Москві затримали колишнього керівника компанії "Нафтогаз України" Ігора Бакая.

Його звинувачують в шахрайстві в особливо великому розмірі. Суд санкціонував арешт Бакая до 12 листопада.

Рішення по запобіжний захід прийняв Таганський суд Москви. Його прес-секретар Юлія Сухиніна розповіла Business FM, що це сталося ще 27 жовтня. Однак досі про затримання і арешт Бакая не повідомлялося.

За інформацією ТСН, на Бакая написали заяви 10 осіб, чиїми грошима він заволодів шляхом обману. У числі потерпілих - мільярдер Алішер Усманов: ТСН повідомляє, що він нібито позичив Бакаю дев'ять мільйонів доларів. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, що Бакай очолював "Нафтогаз України" з 1998 по 2000 рік. З жовтня 2003 по грудень 2004 року був керівником Державного управління справами України. У 2004 році Бакай покинув межі України. А вже в березні 2005-го отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Його від'їзд був названий втечею, викликаним підозрою в причетності до скоєння низки тяжких економічних злочинів, скоєних на посаді глави Держуправління справами.

Весною 2005 року українські правоохоронці пред'явили Бакаю звинувачення у перевищенні і зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна: готелів "Дніпро" і "Україна", нерухомості національного комплексу Експоцентр України в Києві, кількох кримських санаторіїв. За результатами перевірки, проведеної Контрольно-ревізійним управлінням в 2005 році, було встановлено, що Держуправління справами і його центральний апарат незаконно витратили понад 800 млн грн.

Однак, з приходом до влади Януковича, всі справи проти Бакая були закриті Печерським судом. 14 квітня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав законність закриття всіх справ. Всі рахунки і майно самого Бакая, його дружини і тестя були розблоковані. У Росії Бакай займається бізнесом "за кількома напрямками". Причому, як з'ясовували журналісти, поки в Україні тривали слідчі дії щодо нього, операції проводилися через його дружину.