CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖитель Інгушетії (Росія) вистрілив в сина під час сварки після того, як знайшов у нього зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії батько застрелив сина, бо запідозрив його у причетності до бойовиків, - ЗМІ
Постраждалий помер по дорозі до лікарні
Фото: 24tv.ua
За попередніми даними, інцидент стався в Назрані. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як зазначив співрозмовник агентства, чоловік, виявивши вогнепальну зброю, запідозрив юнака в участі в незаконних збройних формуваннях і зажадав від нього пояснень.
"В ході сварки батько вистрілив в сина. При доставлянні в лікарню він помер", - підкреслило джерело, додавши, що загиблий - 1991 року народження.
Нагадаємо, у серпні на Чернігівщині дівчинка 9 років загинула в результаті випадкового вистрілу рушниці. Як виявили поліцейські, у власника не було дозволу та реєстраційні документи на зброю.
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