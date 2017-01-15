В Росії батько застрелив сина, бо запідозрив його у причетності до бойовиків, - ЗМІ

Житель Інгушетії (Росія) вистрілив в сина під час сварки після того, як знайшов у нього зброю.

За попередніми даними, інцидент стався в Назрані. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, чоловік, виявивши вогнепальну зброю, запідозрив юнака в участі в незаконних збройних формуваннях і зажадав від нього пояснень.

"В ході сварки батько вистрілив в сина. При доставлянні в лікарню він помер", - підкреслило джерело, додавши, що загиблий - 1991 року народження.

Нагадаємо, у серпні на Чернігівщині дівчинка 9 років загинула в результаті випадкового вистрілу рушниці. Як виявили поліцейські, у власника не було дозволу та реєстраційні документи на зброю.