В Росії бізнесменів з санкційних списків звільнили від сплати податків

У санкційному списку значаться також близькі друзі Путіна Роман і Аркадій Роттенберги і Геннадій Тимченко

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про дозвіл росіянам з санкційних списків не надавати звітів про доходи та не платити податки в РФ в особливих випадках.

При цьому закон має зворотну силу і діє з 1 січня 2014 року.

Раніше поправка до Податкового кодексу РФ була запропонована депутатом "Єдиної Росії" Андрієм Макаровим і прийнята в третьому читанні Держдумою. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідно до закону, росіяни, у яких є бізнес або майно за кордоном і які потрапили під санкції, можуть не ставати податковими резидентами Росії. 29 березня законопроект отримав схвалення від верхньої палати парламенту – Ради Федерації. У списку санкцій США фігурує 56 росіян, в європейському – 157 громадян РФ і України. У списку значаться також близькі друзі Путіна Роман і Аркадій Роттенберги і Геннадій Тимченко.

Зазначимо, у березні уряд Сполучених Штатів вирішив запровадити санкції проти ще восьми російських компаній через порушення ними національного законодавства США про нерозповсюдження відносно Ірану, КНДР та Сирії від 2009 року.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу продовжила санкції проти причетних до порушення територіальної цілісності України 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб до 15 вересня.