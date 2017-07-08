В Росії через потужну зливу затоплені більше тисячі будинків

Розмиті дороги, залізничні колії, зруйновані мости у двох селах

В Росії МНС запровадило режим надзвичайної ситуації в Примор'ї, де внаслідок злив підтоплені понад 1,4 тисячі будинків.

У зоні повені опинилися Хасанський, Надеждинський та Михайлівський райони, а також Уссурійський міської округ, де без електроенергії опинилися понад п'ять тисяч будинків.

Розмиті дороги, залізничні колії, зруйновані мости у двох селах, порушено енергопостачання, телефонний зв'язок, частину міжміських автобусних рейсів скасовано, потяги затримуються. Про це повідомляє "ВВС Україна".

В регіоні випало до 249 мм опадів, повідомили на нараді з керівником МНС Росії Володимиром Пучковим.

В райони, що постраждали від негоди, відправили рятувальників.

У підтоплених будинках живуть 10 тисяч людей. Щодо постраждалих серед населення наразі інформації немає. Злива на кількох ділянках пошкодила залізницю. Рух на Транссибі тимчасово зупинений. Пасажирів потягів, які прямували до Владивостока, доставили туди на автобусах.

Нагадаємо, минулого місяця у північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані.