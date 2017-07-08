Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Росії через потужну зливу затоплені більше тисячі будинків

Розмиті дороги, залізничні колії, зруйновані мости у двох селах
В Росії МНС запровадило режим надзвичайної ситуації в Примор'ї, де внаслідок злив підтоплені понад 1,4 тисячі будинків.
В Росії через потужну зливу затоплені більше тисячі будинків Фото: AFP

У зоні повені опинилися Хасанський, Надеждинський та Михайлівський райони, а також Уссурійський міської округ, де без електроенергії опинилися понад п'ять тисяч будинків.

Розмиті дороги, залізничні колії, зруйновані мости у двох селах, порушено енергопостачання, телефонний зв'язок, частину міжміських автобусних рейсів скасовано, потяги затримуються. Про це повідомляє "ВВС Україна".

В регіоні випало до 249 мм опадів, повідомили на нараді з керівником МНС Росії Володимиром Пучковим.

В райони, що постраждали від негоди, відправили рятувальників.

У підтоплених будинках живуть 10 тисяч людей. Щодо постраждалих серед населення наразі інформації немає.

Злива на кількох ділянках пошкодила залізницю. Рух на Транссибі тимчасово зупинений. Пасажирів потягів, які прямували до Владивостока, доставили туди на автобусах.

Нагадаємо, минулого місяця у північно-східній провінції Китаю Цзілінь сталася повінь, понад 226 тисяч жителів були евакуйовані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2017 19:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.