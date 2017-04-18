В Росії депутат задекларував ділянку на Марсі та кілька зірок

Його колеги вважають, що після такого Росію називатимуть "країною дурнів"

Депутат Державної думи Росії Володимир Петров у декларації за 2016-й вказав ділянку на Марсі і кілька зірок.

Таке "майно" викликало жваву дискусію у колег Петрова – вони засумнівалися в необхідності оприлюднювати подібне. З цього приводу навіть збиралася спеціальна комісія. Про це повідомляє "Комерсант".

На думку деяких російських депутатів, якщо публікувати подібні дані, то потім Росію називатимуть "країною дурнів".

Нагадаємо, президент запорізького підприємства "Мотор Січ" народний депутат групи "Воля народу" В'ячеслав Богуслаєв має найбільші грошові заощадження.