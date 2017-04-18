НОВИНИДепутат Державної думи Росії Володимир Петров у декларації за 2016-й вказав ділянку на Марсі і кілька зірок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії депутат задекларував ділянку на Марсі та кілька зірок
Його колеги вважають, що після такого Росію називатимуть "країною дурнів"
Фото: detector.media
Таке "майно" викликало жваву дискусію у колег Петрова – вони засумнівалися в необхідності оприлюднювати подібне. З цього приводу навіть збиралася спеціальна комісія. Про це повідомляє "Комерсант".
На думку деяких російських депутатів, якщо публікувати подібні дані, то потім Росію називатимуть "країною дурнів".
Нагадаємо, президент запорізького підприємства "Мотор Січ" народний депутат групи "Воля народу" В'ячеслав Богуслаєв має найбільші грошові заощадження.
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18 04 2017 16:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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