В Росії депутати підтримали заборону грошових переказів в Україну

Документ спрямований "на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України"

Держдума на засіданні в середу прийняла в першому читанні законопроект, що обмежує грошові перекази з території Росії на територію України та інших держав, що здійснюються за допомогою іноземних платіжних систем.

Законопроект Про внесення змін у закон Про національну платіжній системі був підготовлений і внесений до Держдуми депутатом фракції Единая Россия Владиславом Резніком. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ спрямований "на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України", зазначає автор документу у пояснювальній записці.

Якщо законопроект буде прийнятий в трьох читаннях, він набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна продовжила і розширила дію санкцій щодо Росії та обмежила діяльність на території країни російських платіжних систем.

Внаслідок цього, російський депутат Владислав Резнік вніс до Держдуми Росії законопроект, що передбачає обмеження, або повну заборону на грошові перекази в Україну через іноземні платіжні системи.

За порушення цих норм пропонується ввести штраф.