В Росії екс-директора православної гімназії підозрюють в насильстві над дітьми

На початку березня Ткаченко був звільнений з поста керівника гімназії, яку він обіймав з 2010 року

В Росії колишній директор Свято-Іннокентьевской православної гімназії в Якутську ієромонах Мелетій (Андрій Ткаченко) став фігурантом справи про сексуальне насильство над дітьми.

Міський суд Якутська санкціонував арешт Ткаченка до 9 серпня включно. Верховний суд республіки визнав арешт законним, повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі міського суду, додавши, що засідання проходило в закритому режимі.

На початку березня Ткаченко був звільнений з поста керівника гімназії, яку він обіймав з 2010 року. Через три тижні після звільнення стосовно колишнього директора було порушено кримінальну справу за п. "Б", ч. 4, ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру відносно особи, яка не досягла 14-річного віку). У червні Ткаченку пред'явили звинувачення за двома епізодами.

Якутська єпархія розмістила на своєму сайті заяву, в якій говориться, що Ткаченко на час слідства усунений від служіння. При цьому прес-служба єпархії закликала ЗМІ утриматися від передчасних висновків про винність ієромонаха.

Як повідомляв iPress.ua, у лютому католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.